بطولة آسيا قطر 2023.. أرقام وإحصائيات الجولة الثالثة.. تعرّف عليها

حصلت ماليزيا على أول نقطة لها أمام جمهورية كوريا منذ 39 عاماً، بعد أن فرضت التعادل المثير على المنتخب القادم من شرق آسيا 3-3 في مباراته الأخيرة بالمجموعة الخامسة يوم الخميس. ونجحت ماليزيا، تحت قيادة المدرب الكوري كيم بان-غون، في تحقيق التعادل في اللحظات الأخيرة بفضل هدف روميل موراليس في الدقيقة 15 من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.