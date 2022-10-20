يستمر حتى 22 فبراير 2023م.. وزير الرياضة يدشن موسم الدرعية 2022 في نسخته الثانية

ونوه وزير الرياضة رئيس موسم الدرعية في كلمة له خلال الحفل بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، بالفعاليات العالمية التي تشهدها المملكة، مؤكداً أن هذا الدعم والاهتمام منحهم كل مقومات النجاح وممكنات التفوق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الدرعية التاريخية ستشهد العديد من الفعاليات النوعية، الممتدة من جذور الأصالة، كوجهة عالمية دائمة للتميز والإبهار، وفي مكان يحمل موروثاً عريقاً في تاريخ المملكة العربية السعودية.