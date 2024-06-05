قائد النصر "رونالدو" يفوز بجائزة الأفضل لشهر مايو في دوري روشن

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن الفائزين الأربعة بجوائز الأفضلية في دوري روشن السعودي عن شهر مايو من عام 2024، للجولات (30 ، 31، 32، 33، 34) من الموسم الرياضي 2023/2024.
وفاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر بجائزة أفضل لاعب في شهر مايو، بعد أن حصد النجم جائزة أفضل هدّاف في دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.
وحصل البرتغالي "خيسوس" المدير الفني لفريق الهلال بطل الدوري، على جائزة المدرب الأفضل في الشهر ذاته.
وكان البرتغالي "خيسوس" قد تُوج بجائزة مدرب الموسم 2023-2024 في دوري روشن السعودي، بعد أن قاد فريق الهلال إلى تحقيق موسم استثنائي محطمًا الأرقام القياسية.
وحصل "خيسوس" على الجائزة للمرة السادسة هذا الموسم، في إنجاز غير مسبوق، حيث يعد دليلاً على الكفاءة التكتيكية والفنية وقدرته على إخراج أفضل ما لدى لاعبيه، مما يعزز مكانة الهلال كمتصدر للدوري.
وفاز البرازيلي مايلسون سانتوس، حارس التعاون، بجائزة أفضل حارس، في الوقت الذي ذهبت فيه جائزة أفضل لاعب واعد إلى لاعب التعاون عبدالملك العييري.