قائد النصر "رونالدو" يفوز بجائزة الأفضل لشهر مايو في دوري روشن

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن الفائزين الأربعة بجوائز الأفضلية في دوري روشن السعودي عن شهر مايو من عام 2024، للجولات (30 ، 31، 32، 33، 34) من الموسم الرياضي 2023/2024.