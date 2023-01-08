قاربت مليونَيْ طلب.. إقبال تاريخي على قمة "كأس الرياض".. و"آل الشيخ": أغلقت هواتفي الخمسة!

يشهد الطلب على تذاكر مباراة الأحلام بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم نادي الهلال والنصر على كأس موسم الرياض إقبالاً تاريخيًّا غير مسبوق، قارَبَ نحو مليونَيْ طلب، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح تذاكر المباراة التي ستُجرى يوم 19 يناير على استاد الملك فهد الدولي، الذي يسع لنحو 70 ألف متفرج.
وكتب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على "تويتر" مبديًا اندهاشه من الإقبال التاريخي الواسع: "مليون ونصف المليون طلب لتذاكر المباراة!!!".
ولفت "آل الشيخ" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" إلى أن الطلب على التذاكر ضخم جدًّا، وتجاوز مليونَيْ طلب من أشخاص من نحو 170 دولة حول العالم يودون حضور المباراة.
وبيَّن رئيس الهيئة أن كل ثانية يزيد الطلب 15 ألف تذكرة؛ وهو ما اضطرهم إلى إيقاف طرح التذاكر بعد نفادها السريع، كما اضطر إلى إغلاق جميع هواتفه الخمسة بعد تلقيه ما يقارب 80 ألف رسالة على واتساب من جميع أنحاء العالم؛ لطلب تذاكر المباراة التاريخية.
وأضاف: "الحمد لله أني عشت في عهد الرجل العظيم وعراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، الذي تحظى جميع قطاعات الترفيه برعايته ورعاية خادم الحرمين الشريفين".
تحظى المباراة المنتظَرَة بزخم كبير، واهتمام إعلامي غير مسبوق؛ إذ يترقب الجمهور السعودي والعالمي المواجهة المنتظَرَة بين النجمَيْن البرتغالي والأرجنتيني؛ إذ ستكون أول مواجهة تجمع النجمَيْن الكبيرَيْن كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، وليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان، منذ عامَيْن تقريبًا، عندما جمعتهما آخر مباراة في 12 أغسطس 2020 حين فاز يوفنتوس على برشلونة بثلاثية نظيفة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو"، وسجل فيها "الدون" هدفَيْن.
كما يُنتظر أن تشهد المواجهة مشاركة نجمَيْ باريس (البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي)، إضافة إلى النجوم المحليين والدوليين في فريقَيْ النصر والهلال؛ ما يجعلها مواجهة مثيرة منتظَرَة في الرياض.
ويعكس الطلب الكبير على تذاكر المواجهة الاهتمام الكبير الذي يبديه عشاق كرة القدم حول العالم بمشاهدة المواجهة المثيرة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض؛ ما يضع العاصمة السعودية في قلب الأحداث الكروية، والفعاليات ذات الرواج العالمي، وقدرة السعودية على استقطاب أبرز النجوم العالميين على مستويَيْ الرياضة والترفيه.
وتجذب فعاليات موسم الرياض الزوار والسياح من الداخل والخارج؛ فقد تجاوز عدد الزوار 10 ملايين زائر ومليون سائح خلال 100 يوم فقط، كما كسرت 5 مواقع بالموسم عددًا من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس.
وتُقام فعاليات موسم الرياض على مساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع، ويتكون من 14 منطقة ترفيهية موزعة على أرجاء مدينة الرياض، وشمل إقامة أكثر من 70 حفلاً غنائيًّا عربيًّا، إضافة إلى 6 حفلات عالمية، ومعارض عالمية.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قد أعلن أن طلبات تذاكر مباراة باريس سان جيرمان أمام نجوم الهلال والنصر تخطت المليونَيْن، وأنها الأكبر في التاريخ الرياضي.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قد أشاد بدعم القيادة، وقال لبرنامج الحكاية على قناة mbc مصر: "في ظل قيادتنا الرشيدة كل شيء ممكن في السعودية، وليس في موسم الرياض فحسب".
وكان الحساب الرسمي لموسم الرياض قد كشف في وقت سابق عبر موقع "تويتر" عن طرح تذاكر لقاء نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان يوم 19 يناير.