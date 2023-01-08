قاربت مليونَيْ طلب.. إقبال تاريخي على قمة "كأس الرياض".. و"آل الشيخ": أغلقت هواتفي الخمسة!

يشهد الطلب على تذاكر مباراة الأحلام بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم نادي الهلال والنصر على كأس موسم الرياض إقبالاً تاريخيًّا غير مسبوق، قارَبَ نحو مليونَيْ طلب، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح تذاكر المباراة التي ستُجرى يوم 19 يناير على استاد الملك فهد الدولي، الذي يسع لنحو 70 ألف متفرج.