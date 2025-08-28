مع انطلاق العام الدراسي الجديد.. "أصدقاء" تُنهي توزيع المستلزمات الدراسية

أنهت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، توزيع الحقائب والمستلزمات الدراسية المتكاملة على أبناء اللاعبين السابقين مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن برامجها المستمرة لدعم أسر المستفيدين، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تُعزّز من مسيرة أبنائهم التعليمية.
وشملت المبادرة مختلف المراحل الدراسية، حيث حرصت الجمعية على أن تكون المستلزمات متكاملة بما يلبي احتياجات الطلاب، ويُخفف الأعباء المالية على أسرهم.
وجاءت هذه المبادرة المستمرة بدعم من المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان".
من جانبه، أكّد فهيد الدوسري، عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء، ورئيس اللجنة التنفيذية والأمين العام، أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لبرامج الجمعية في مجال التعليم، قائلاً: نؤمن في جمعية أصدقاء أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من تعليم الأبناء، لذلك حرصنا على تهيئة طلابنا للعام الدراسي الجديد بما يحتاجونه من أدوات ومستلزمات، لنمنحهم بداية مليئة بالطموح والثقة. هذه الخطوة هي جزء من التزامنا الدائم تجاه أبطال الأمس وأسرهم، ودورنا في صناعة مستقبل أكثر استقرارًا لأبنائهم.