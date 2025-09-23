أخضر الناشئين يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج برباعية الكويت

تأهل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج للناشئين، عقب فوزه الكبير على نظيره الكويتي برباعية نظيفة اليوم الثلاثاء على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي، في ثاني مبارياته ضمن بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 17 عامًا، والتي تُقام خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل.