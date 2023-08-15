"نيمار الهلال".. قصة غير مروية: واجه الموت في عمر 4 أشهر.. و"لايك" تسبب في أزمته مع "مبابي"

وبرصيد 73 هدفًا في 118 مباراة مع البرازيل، منذ مشاركته لأول مرة في سن الثامنة عشرة، يعد نيمار ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخبه خلف بيليه فقط؛ إذ كان لاعبًا أساسيًّا في تحقيق البرازيل بطولة أمريكا الجنوبية للشباب تحت 20 سنة 2011، وأنهى البطولة بوصفه أفضل هداف. وكذلك كأس القارات 2013؛ إذ فاز بالكرة الذهبية بوصفه أفضل لاعب في البطولة. كما قاد البرازيل إلى تحقيق أول ميدالية ذهبية أولمبية في كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016، كما شارك في كأس العالم 2018، وتغيب عن بطولة كوبا-أمريكا 2019 بسبب الإصابة، وساهم مع البرازيل في الوصول إلى النهائي في بطولة 2021.