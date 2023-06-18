ثلاثة أندية من روشن في مفاوضات متقدمة مع نادي تشيلسي

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن الحارس السنغالي أدوار مندي و المغربي حكيم زياش والمدافع السنغالي كوليبالي اللاعبون الثلاثة يتفاوضون مع ثلاثة أندية عربية هي أهلي جدة الذي يتفاوض مع حارس المرمى والنصر الذي قدم عرضاً مغرياً للمغربي حكيم زياش ، والهلال مع مدافع نابولي السابق حيث عرض عليه 30 مليون يورو سنويًا لمدة ثلاث سنوات للسنغالي.