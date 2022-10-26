"عريمان" يتوج بكأس الحفل الأول لموسم فروسية حائل

وفاز بالشوط الثالث مفتوح 2020م الجواد "ملح خراش" للمالك أبناء حمد فراج الدغيشم، والمدرب عبدالله حمد المذعور، والخيال محمد الفهيد، وحقق "شوكان" المركز الأول في الشوط الرابع "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" للمالك والمدرب حمود محمد البقعاوي، والخيال نايف العنزي.