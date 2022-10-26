"عريمان" يتوج بكأس الحفل الأول لموسم فروسية حائل

شهد ميدان فروسية حائل انطلاقة أول سباقاته في الموسم الجديد 1444هـ على دعم نادي سباقات الخيل؛ حيث تكوّن حفل السباق من خمسة أشواط.
وتفصيلًا: حقق المركز الأول للدرجة "مفتوح 2019" الجواد "ذو الفعايل" للمالك والمدرب أنور المرشدي، والخيال مشعل المزيد، والشوط الثاني للدرجة "لم تربح" كسبته "منة الباري" للمالك والمدرب حمود محمد البقعاوي، والخيال نايف العنزي.
وفاز بالشوط الثالث مفتوح 2020م الجواد "ملح خراش" للمالك أبناء حمد فراج الدغيشم، والمدرب عبدالله حمد المذعور، والخيال محمد الفهيد، وحقق "شوكان" المركز الأول في الشوط الرابع "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" للمالك والمدرب حمود محمد البقعاوي، والخيال نايف العنزي.
وفي الشوط الخامس "الرئيسي"، "مفتوح الدرجات" حقق الجواد "عريمان" للمالك والمدرب حمود محمد البقعاوي، والخيال نايف العنزي؛ كأس أول سباقات الميدان.
وفي نهاية الحفل سلّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، وعضو مجلس الإدارة بندر المثقال الكأس للمتوج، والجوائز للفائزين.