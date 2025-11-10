استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر بسبب الإصابة في القدم اليمنى

قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم هيرفي رينارد، استبعاد اللاعب حسان تمبكتي من معسكر "الأخضر" المقام في جدة، وذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، والذي بيّن بعد إجراء الفحوصات اللازمة على موضع إصابته في القدم اليمنى، حاجة اللاعب إلى برنامجٍ علاجي.