استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر بسبب الإصابة في القدم اليمنى

قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم هيرفي رينارد، استبعاد اللاعب حسان تمبكتي من معسكر "الأخضر" المقام في جدة، وذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، والذي بيّن بعد إجراء الفحوصات اللازمة على موضع إصابته في القدم اليمنى، حاجة اللاعب إلى برنامجٍ علاجي.
ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخوض مباراة ودية مرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن استعداداته لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025. وتأتي هذه المباراة ضمن خطة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لرفع جاهزية الفريق عبر تجربة عناصر جديدة وتعزيز التناغم بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء.