رياض محرز: الدوري السعودي سينمو أكثر موسمًا بعد موسم.. وأتمنى الفوز بدوري الأبطال مع الأهلي

أكد الدولي الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي، أن الدوري السعودي جيد، وسينمو أكثر موسمًا بعد موسم، وأن فريقه سيكون أفضل في الموسم المقبل.
وجاء حديث نجم مانشستر سيتي السابق في مقابلة نشرها المركز الإعلامي لنادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) مساء اليوم الجمعة.
وقال محرز: طبعًا جمهور الأهلي رائع، وضخم، وكبير.. وأنا أحب أن ألعب في الملاعب الكبيرة؛ لأنها تكون ممتلئة دائمًا، والجمهور دائمًا يحفزني.. أعتقد أنهم يستطيعون مقارنة أنفسهم بأكبر الجماهير في العالم.
وأضاف: عليَّ أن أتعلم نشيد النادي؛ لأني معجب به فعلاً. قبل المباريات عندما تستمع إلى الجماهير يغنون معًا يعطوك الحافز.. وهذا رائع جدًّا.
وكشف محرز أن أهم اللحظات في مسيرته الكروية هي التتويج بكأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده، ثم لقب الدوري الإنجليزي برفقة ليستر سيتي، ثم دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، وأيضًا كل الألقاب التي حققها مع بطل الدوري الإنجليزي.
وأضاف: أتمنى أن أفوز بالدوري السعودي، ويومًا ما بدوري أبطال آسيا أيضًا. لِمَ لا مع الأهلي.
وتابع: الدوري السعودي جيد، وسينمو أكثر موسمًا بعد موسم. وأتوقع من الأهلي -إن شاء الله- أن يكون أفضل في العام المقبل، وأن ينافس بقوة من أجل الفوز بالدوري، وأن يتأهل أولاً لدوري أبطال آسيا، ومحاولة الذهاب بعيدًا. هذه أمنيتي إن شاء الله.