رياض محرز: الدوري السعودي سينمو أكثر موسمًا بعد موسم.. وأتمنى الفوز بدوري الأبطال مع الأهلي

وتابع: الدوري السعودي جيد، وسينمو أكثر موسمًا بعد موسم. وأتوقع من الأهلي -إن شاء الله- أن يكون أفضل في العام المقبل، وأن ينافس بقوة من أجل الفوز بالدوري، وأن يتأهل أولاً لدوري أبطال آسيا، ومحاولة الذهاب بعيدًا. هذه أمنيتي إن شاء الله.