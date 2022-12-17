في قمة ميدالية "المركز الثالث" من بطولة كأس العالم قطر 2022.. تعرّف تشكيلة المغرب وكرواتيا

كشف مدرب المنتخب المغربي "الركراكي"، ونظيره الكرواتي "زلاتكو"، عن تشكيلة المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم السبت على أرض ملعب خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العالم قطر 2022، بقيادة الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم.
ياسين بونو- أشرف حكيمي- عبدالحميد الصابيري- جواد الياميق- سفيان أمرابط- حكيم زياش- سفيان بوفال- يوسف النصيري- أشرف داري- بلال الخنوس- يحيى عطيات الله.
دومينيك- يوسيب- إيفان- لوفرو ماير- ماتيو- أندريه- لوكا مودريتش- ماركو ليفايا- ميسلاف- يوسكو جفارديول- جوسيب سوتالو.
ويسعى منتخب المغرب لصناعة التاريخ من خلال خطفه "برونزية" المركز الثالث، للمرة الأولى في تاريخه كممثل للعرب وإفريقيا.
وكان منتخب كرواتيا قد حقق الوصافة في مونديال روسيا الأخير 2018، وبالتالي فإن حصوله على المركز الثالث في مونديال قطر 2022 يُعد تراجعًا بالنسبة لطموحه؛ حيث كان يأمل في بلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، لكن الأرجنتين أجهضت الحلم وتأهلت لمقابلة فرنسا في النهائي - غدًا الأحد.