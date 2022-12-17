في قمة ميدالية "المركز الثالث" من بطولة كأس العالم قطر 2022.. تعرّف تشكيلة المغرب وكرواتيا

وكان منتخب كرواتيا قد حقق الوصافة في مونديال روسيا الأخير 2018، وبالتالي فإن حصوله على المركز الثالث في مونديال قطر 2022 يُعد تراجعًا بالنسبة لطموحه؛ حيث كان يأمل في بلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، لكن الأرجنتين أجهضت الحلم وتأهلت لمقابلة فرنسا في النهائي - غدًا الأحد.