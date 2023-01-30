استعدادًا لكأس آسيا .. أخضر الشباب يخسر مواجهة أوزبكستان الودية

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، من منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في ختام المعسكر الذي أُقيم ضمن إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.
وأحرز يزيد جوشان هدف الأخضر الوحيد في الدقيقة 41، في حين تمكن منتخب أوزبكستان من تعديل النتيجة في الدقيقة 64، قبل أن يضيف الهدف الثاني في 94 من عمر المباراة.
ودخل المدير الفني صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: تركي بالجوش في حراسة المرمى، سالم النجدي، محمد سليمان، محمد الدوسري، محمد برناوي، أحمد الجليدان، صهيب الزيد، أحمد العميسي، عمار الخيبري، يزيد جوشان، مشاري النمر.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الرابعة" في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان، وإلى جانبه منتخبات، اليابان، الصين، وقيرغيزستان.