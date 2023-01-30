استعدادًا لكأس آسيا .. أخضر الشباب يخسر مواجهة أوزبكستان الودية

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، من منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في ختام المعسكر الذي أُقيم ضمن إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.