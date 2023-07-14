المملكة تختتم مشاركتها في ألعاب الجزائر بـ47 ميدالية.. و"ابن جلوي" توَّج سند بالذهب

اختتمت مساء اليوم الجمعة الألعاب السعودية مشاركتها في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة في الجزائر، بتحقيقها (9 ميداليات) في اليوم الأخير للدورة، رافعة العدد الإجمالي من الميداليات إلى 47 ميدالية، بعد أن شاركت بـ 17 لعبة، منها 14 أولمبية وثلاث بارالمبية، كاسرة الرقم السابق في دورة 2011 بالدوحة (45 ميدالية).