المملكة تختتم مشاركتها في ألعاب الجزائر بـ47 ميدالية.. و"ابن جلوي" توَّج سند بالذهب

اختتمت مساء اليوم الجمعة الألعاب السعودية مشاركتها في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة في الجزائر، بتحقيقها (9 ميداليات) في اليوم الأخير للدورة، رافعة العدد الإجمالي من الميداليات إلى 47 ميدالية، بعد أن شاركت بـ 17 لعبة، منها 14 أولمبية وثلاث بارالمبية، كاسرة الرقم السابق في دورة 2011 بالدوحة (45 ميدالية).
وتوَّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الوفد السعودي في الدورة، لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه سند سفياني، الذي انتزع ذهبية منافسات +84 كجم بعد فوزه على نظيره الأردني محمود سجان في ختام منافسات الكاراتيه التي أقيمت في القاعة البيضاوية بالعاصمة الجزائرية الجزائر.
وجاءت الذهبية الثانية اليوم بواسطة لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي؛ وذلك بفوزه بذهبية مسابقة (فردي) الرجال لكرة الطاولة، بعد تغلبه في النهائي على نظيره الجزائري مهدي بو بولوسة بنتيجة 3/ 1 في اللقاء الذي أقيم بالقاعة الرياضية بولاية بتيبازة الجزائرية.
وكان الخضراوي قد فاز على السوداني محمد الهادي آدم 3/ 0 في الدور ثُمن النهائي، وتجاوز القطري محمد عبدالوهاب بـ3/ 0 في ربع النهائي، وتغلب على البحريني راشد سند في نصف النهائي بنتيجة 3/ 1.
وفي المنافسات الأخرى حققت منال الزيد، لاعبة المنتخب السعودي للكاراتيه، برونزية منافسات "كاتا فردي سيدات"، ونالت زميلتها شمسة آل مسلم برونزية منافسات (الكومتيه) للسيدات فوق 68 كجم، وحصل زميلهما فرج الناشري على برونزية منافسات (تحت 84 كجم) فئة كومتيه، فيما حصل الأخضر السعودي للكاراتيه على برونزية "كاتا جماعي رجال" بمشاركة مسفر الأسمري وفاضل الغمغام وعبدالله المالكي.
ونالت نجود خرمي، لاعبة المنتخب السعودي لرفع الأثقال، برونزية الخطف (وزن +81) بعد أن رفعت 59 كجم.
ويُقام غدًا عند العاشرة مساء بتوقيت السعودية الحفل الختامي للدورة على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية الجزائر، الذي سيعلن ختام الدورة.
احتفى سفير خادم الحرمين الشريفين في الجزائر، الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، مساء أمس برئيس الوفد السعودي في الدورة العربية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأعضاء الفريق السعودي المشارك في الدورة.