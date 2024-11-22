"أنطونيو" لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي على رادار ناديين سعوديين

يستهدف الدوري السعودي للمحترفين التعاقد مع الجامايكى مايكل أنطونيو، لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي بالفترة المقبلة.
وبحسب ما كشف عنه الصحفى "أكرم كونور" بحسابه الشخصى عبر منصة "إكس"، فإن أنطونيو الذي ينتهي عقده في 2025 يجذب اهتمام ناديين بالدوري السعودي.
ويبلغ مهاجم وستهام يونايتد من العمر 34 عامًا، وهو يخطط للرحيل في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن ناديي الاتفاق السعودي، وغلطة سراي التركي كانا مهتمين بكسب خدمات المهاجم الجامايكي في الصيف الماضي.
وكان أنطونيو قد وقّع عقدًا مع وستهام لمدة عامين مع خيار التجديد لمدة عام آخر في عام 2022.
وسبق للاعب اللعب للعديد من الأندية أبرزها نوتينغهام فورست، شيفيلد وينزداي، ساوثهامبتون.