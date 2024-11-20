انعقاد الجمعية العمومية الرابعة للاتحاد الدولي للهجن في اليونان

يأتي انعقاد الجمعية العمومية في أولمبيا، التي تُعدُّ من أبرز المعالم التاريخية والثقافية والرياضية في اليونان والعالم، تأكيدًا على المكانة التي تحظى بها سباقات الهجن دوليًّا، وحرص الاتحاد الدولي للهجن على تعزيز هذه الرياضة العريقة، والموروث الثقافي الذي تمثّله في مختلف أرجاء العالم.