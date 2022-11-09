في نسختها الـ13.. جدة تحتضن فعاليات البطولة الدولية لجمال الجواد العربي غدًا

تحتضن محافظة جدة، غدًا، فعاليات البطولة الدولية لجمال الجواد العربي في نسختها الـ13، التي تنظمها "مزرعة الصواري فئة B الدولية" على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 250 جوادًا تمثل 130 إسطبلًا خليجيًّا وعربيًّا وعالميًّا.
وأوضح رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة هشام بن حسين باشا، أن البطولة الدولية لجمال الجواد العربي تقام بإشراف منظمة الإيكاهو الدولية، التي تعنى بإدارة مسابقات جمال الخيل العربية، وتستقطب حكامًا دوليين تحت مظلة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، مؤكدًا أن من أهداف البطولة التأكيد على هويتنا العربية الإسلامية، وتأصيل موروثنا الوطني بشتى جوانبه، ومحاولة الإبقاء والمحافظة عليه ليبقى مثالًا للأجيال المقبلة.
وأشار باشا إلى أن البطولة، التي رصدت لها جوائز كبيرة تشجيعًا للملّاك والمربين لهذه السلالة العريقة؛ ستحظى بمتابعة كبيرة من مختلف شرائح المجتمع؛ للتعرف على خصال وصفات الخيل العربية، كقدرتها على التحمل وطباعها وجمالها الجذاب.