في نسختها الـ13.. جدة تحتضن فعاليات البطولة الدولية لجمال الجواد العربي غدًا

وأوضح رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة هشام بن حسين باشا، أن البطولة الدولية لجمال الجواد العربي تقام بإشراف منظمة الإيكاهو الدولية، التي تعنى بإدارة مسابقات جمال الخيل العربية، وتستقطب حكامًا دوليين تحت مظلة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، مؤكدًا أن من أهداف البطولة التأكيد على هويتنا العربية الإسلامية، وتأصيل موروثنا الوطني بشتى جوانبه، ومحاولة الإبقاء والمحافظة عليه ليبقى مثالًا للأجيال المقبلة.