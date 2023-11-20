الاتحاد يرغب في التعاقد مع "أنطوان غريزمان".. في يناير المقبل

كشف العديد من التقارير الإعلامية عن اهتمام مسؤولي نادي الاتحاد بالتعاقد مع الفرنسي، أنطوان غريزمان، لاعب نادي أتليتكو مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الشتوي القادم.
وقال الصحفي التركي "أكرم كونور" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" إن مسؤولي الاتحاد يخططون لدفع الشرط الجزائي في عقد غريزمان لضمه في يناير المقبل.
وذكر أيضًا موقع "transfermarkt" العالمي المتخصص في إحصائيات اللاعبين أن نادي الاتحاد السعودي يستهدف التعاقد مع غريزمان مقابل 25 مليون يورو.
وكان قد انضم غريزمان البالغ من العمر 32 عامًا، إلى صفوف النادي الإسباني في 2014، حتى انتقل إلى برشلونة في 2019، ليعود للعب مرة أخرى إلى أتليتكو مدريد في 2021.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن منذ عدة أيام، تعيين الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في منصب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، الذي أقيل بسبب سوء نتائج الفريق.