خليجي 25 .. "عمان" تطير للنهائي على حساب "البحرين وتضرب موعداً مع "العراق"

تأهل المنتخب العماني الأول لكرة القدم للمباراة النهائية في بطولة خليجي 25 عقب تغلبه على المنتخب البحريني في مباراة الدور قبل النهائي .
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين الشقيقين بفوز المنتخب العماني بهدف نظيف سجله اللاعب جميل اليحمدي في الدقيقة 83 من عمر المباراة عبر تسديدة صاروخية .
بتلك النتيجة يكتمل عقد نهائي كأس الخليج العربي رقم 25 حيث سيتقابل المنتخب العراقي صاحب الأرض مع شقيقه العماني .
وكان المنتخب العراقي قد تأهل للمباراة النهائية عصر اليوم عقب تغلبه على المنتخب القطري بنتيجة هدفين لهدف .