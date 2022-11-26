الإسباني "ميكيل أزكونا" بطلاً لكأس العالم للسيارات السياحية

وبعد تحقيقه الفوز باللقب، قال أزكونا: "انحدر من عائلة صغيرة من قرية صغيرة، والآن أنا بطل للعالم ، إنه شعور لا تصفه كلمات، شكرًا لفريقي ولزملائي في الفريق أيضًا. كان المسار على حلبة كورنيش جدة صعبًا للغاية لكنه ممتع جدًا للسائقين، وفي النهاية تمكنا من التأهل إلى الجولة التأهيلية الثالثة، وكان من الصعب جدًا التركيز خلالها، حيث وصلنا إلى الحد الأقصى، وكان مواجهة سيارات أودي صعبة على المسار الطويل، لكن الفوز باللقب بهذه الطريقة أمر رائع".