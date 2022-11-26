الإسباني "ميكيل أزكونا" بطلاً لكأس العالم للسيارات السياحية

حسم السائق الإسباني ميكيل أزكونا سائق بي آر سي هيونداي إن سكوادرا كورس، لقب كأس العالم للسيارات السياحية "دبليو تي سي آر" التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، بالتعاون مع شركة رياضة المحركات السعودية، وتحتضنها حلبة كورنيش جدة على مدار يومي 26 و27 نوفمبر، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، رافعًا رصيده إلى 305 نقاط بعد انتهاء الجولة التأهيلية اليوم.
وشهد اليوم الأول لمنافسات كأس العالم للسيارات السياحية على حلبة كورنيش جدة اليوم، العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية، حيث خاض السائقون حصتين للتجارب الحرة إلى جانب ثلاث جولات تأهيلية لتحديد ترتيب المنطلقين في السباقين الرئيسيين، غدًا الأحد، كما استمتع الجمهور بالعديد من الفعاليات الترفيهية في منطقة المشجعين والتي اشتملت على عروض فنية وموسيقية حية والاستمتاع بأشهى أنواع الطعام، وفعاليات الكارتنج للأطفال، والعديد من الأنشطة التي تناسب جميع الأذواق والأعمار.
وبعد ختام الجولة التأهيلية، حجز الفرنسي نثنائيل بيرثون، سائق فريق كومتويو دي إتش إل أودي سبورت، مركز الانطلاق الأول لسباق الغد، بعدما انتزع صدارة الجولة التأهيلية من المجري نوربرت ميشيلز سائق فريق بي آر سي هيونداي إن سكودرا كورس، في اللفة الأخيرة، فيما سجّل الإسباني ميكيل أزكونا ثالث أسرع زمن في الجولة التأهيلية، لكنه كان قد حسم اللقب في الجولة التأهيلية الثانية بعدما عجز أقرب منافسيه، الأرجنتيني نيستور جيرولامي سائق فريق أول إينك دوت كوم ميونخ موتورسبورت، عن تسجيل زمن التأهل ضمن أفضل 12 سائقًا على الحلبة.
وبعد تحقيقه الفوز باللقب، قال أزكونا: "انحدر من عائلة صغيرة من قرية صغيرة، والآن أنا بطل للعالم ، إنه شعور لا تصفه كلمات، شكرًا لفريقي ولزملائي في الفريق أيضًا. كان المسار على حلبة كورنيش جدة صعبًا للغاية لكنه ممتع جدًا للسائقين، وفي النهاية تمكنا من التأهل إلى الجولة التأهيلية الثالثة، وكان من الصعب جدًا التركيز خلالها، حيث وصلنا إلى الحد الأقصى، وكان مواجهة سيارات أودي صعبة على المسار الطويل، لكن الفوز باللقب بهذه الطريقة أمر رائع".
وكانت سيارات "أودي" في المقدمة معظم فترات الجولة التأهيلية الأولى والتي استمرت لمدة 30 دقيقة، حتى قام نوربرت ميشيلز بسحب أزكونا إلى تسجيل أسرع وقت في الدقائق الأخيرة، ليقفز أزكونا إلى صدارة الترتيب بفارق 1:16:423 دقيقة، لينتهي به الأمر متقدمًا على سائقي أودي، غيليز ماغنوس وفرانكو جيرولامي ونثنائيل بيرثون، فيما تأهل منافسه على اللقب الأرجنتيني نيستور جيرولامي إلى الجولة الثانية، ولكن في المركز العاشر.
وفي الجولة التأهيلية الثانية والتي استمرت لمدة 15 دقيقة، سجل نثنائيل بيرثون أسرع زمن عند 1:16:199 دقيقة، متقدمًا بفارق 0.111 ثانية عن أزكونا. في المركز الثاني، فيما افتقر جيرولامي إلى السرعة المطلوبة منهيًا الجولة في المركز 12، مهديًا اللقب لأزكونا حتى قبل انطلاق الجولة الثالثة.
وعلى صعيد آخر، وعلى هامش كأس العالم للسيارات السياحية، وقعت شركة رياضة المحركات السعودية، اتفاقية شراكة مع شركة "سيكست" تمتد لمدة 3 سنوات، تصبح شركة "سيكست" بموجبها شريك تأجير السيارات الرسمي لشركة رياضة المحركات السعودية، ووقع الاتفاقية مارتن ويتيكر الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية، وجيمس لوكسباخر، المدير العام لشركة "سيكست" في المملكة العربية السعودية.
وتعليقًا على الاتفاقية قال مارتن ويتيكر: "نحن سعداء بانضمام سيكست إلى عائلتنا التجارية في شركة رياضة المحركات السعودية كأحد الشركاء الرسميين الأوائل للشركة في قطاع تأجير السيارات. تتمتع "سيكست" بمكانة دولية متميزة ، إلى جانب سمعتها الطيبة هنا في المملكة العربية السعودية، وستفيد هذه الشراكة كلا الطرفين بشكل كبير ولاسيما في توريد المركبات لفعالياتنا على مدار العام، مع رفع مستويات الوعي وتعزيز علامة "سيكست" التجارية في منطقة الخليج، ولدينا طموحات كبيرة لهذه الشراكة ونتطلع إلى العمل مع "سيكست" والعمل على تطوير هذه العلاقة المهمة".
وسيتواصل الصراع على لقب الفرق في فعاليات غدًا الأحد، حيث سيكون حاملو التذاكر على موعد مع مجموعة حافلة من الفعاليات الرياضية داخل مسار الحلبة والفعاليات الترفيهية في منطقة الجمهور، وستفتح حلبة كورنيش جدة أبوابها أمام الجمهور ابتداءً من الساعة 3 عصرًا، فيما سينطلق السباق الأول في تمام الساعة 07:40 مساءً، وسيستمر لمدة 30 دقيقة، وسيُقام السباق الثاني في تمام الساعة 10:15 مساءً ولمدة 25 دقيقة، كما سيشهد اليوم عروض نادي السيارات الخارقة السعودي، برعاية بترومين، ومسيرة بالدراجات على المسار الجديد المختصر للحلبة، والعديد من الفعاليات الترفيهية على مدار اليوم في منطقة المشجعين.