لاعبان بـ"اتحاد جدة" ينافسان على جائزة أفضل لاعب شاب في ربع النهائي بدوري أبطال آسيا

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أربعة لاعبين صاعدين؛ قدَّموا عروضًا لافتة للنظر خلال مباريات الدور ربع النهائي بأغلى البطولات القارية للأندية، هم: مروان الصحفي وسعد الموسى من نادي الاتحاد السعودي، والياباني ريكو ياماني لاعب فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني، والكوري الجنوبي كيم جيونغ-هون حارس نادي تشونبوك هيونداي موتورز.