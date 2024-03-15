لاعبان بـ"اتحاد جدة" ينافسان على جائزة أفضل لاعب شاب في ربع النهائي بدوري أبطال آسيا

يتنافس لاعبا فريق اتحاد جدة مروان الصحفي وسعد الموسى مع اثنين آخرَين لنيل جائزة أفضل لاعب شاب في ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2023/ 2024.
وأبهرت بعض من أفضل المواهب الشابة في القارة الجماهير خلال منافسات الدور ربع النهائي؛ إذ أظهر الصحفي والموسى قدراتهما المميزة على المستوى الكروي الأهم في القارة الآسيوية.
واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أربعة لاعبين صاعدين؛ قدَّموا عروضًا لافتة للنظر خلال مباريات الدور ربع النهائي بأغلى البطولات القارية للأندية، هم: مروان الصحفي وسعد الموسى من نادي الاتحاد السعودي، والياباني ريكو ياماني لاعب فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني، والكوري الجنوبي كيم جيونغ-هون حارس نادي تشونبوك هيونداي موتورز.