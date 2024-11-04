"الانضباط" تغرّم "الهلال" 17,500 ريال للتأخر واللاعب "كانسيلو" 10,000 ريال لركله اللوحات الإعلانية

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراتها حول الأحداث التي شهدتها الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.
وكانت الحصة الأكبر من العقوبات على نادي الهلال، بسبب المخالفات التي ارتكبها في مواجهة النصر، خلال التعادل (1 / 1).
ألزمت اللجنة، الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (17,500) ريال، بسبب تأخر لاعبيه في الدخول إلى أرضية الملعب؛ ما أخّر بالتالي بداية الشوط الثاني، وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.
كما عاقبت لاعب الهلال، جواو كانسيلو؛ بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، بعدما ركل اللوحات الإعلانية للملعب؛ ما أدّى إلى إلحاق الضرر بها.
وغرَّمت اللجنة أيضاً لاعب الشباب، يونس الشنقيطي؛ (10,000) ريال بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة؛ لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الوحدة.
وأوضحت اللجنة أن جميع القرارات غير قابلة للاستئناف، وفقاً للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.