بطولة آسيا 2023: الأردن تصنع التاريخ وتبلغ الدور قبل النهائي على حساب طاجيكستان

بلغ المنتخبُ الأردني الدورَ قبل النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، والمقامة حاليًّا في قطر، وذلك عقب تغلبه على منتخب طاجيكستان في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة.