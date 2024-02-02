بطولة آسيا 2023: الأردن تصنع التاريخ وتبلغ الدور قبل النهائي على حساب طاجيكستان

بلغ المنتخبُ الأردني الدورَ قبل النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، والمقامة حاليًّا في قطر، وذلك عقب تغلبه على منتخب طاجيكستان في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبَيْن ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2023 بفوز المنتخب الأردني بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجّله اللاعب عبدالله نصيب برأسية جميلة، بعد أن حوّل عرضية محمود مرضي إلى داخل الشباك في الدقيقة "66" من عمر المباراة.
بتلك النتيجة يصعد المنتخب الأردني للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا في انتظار ملاقاة الفائز من مباراة كوريا الجنوبية مع أستراليا.