"الأخضر" تحت 19 عامًا يواجه عُمان في ختام دور المجموعات لبطولة غرب آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا غدًا السبت مباراته ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا، المقامة حتى الخامس من شهر يوليو المقبل في الطائف.