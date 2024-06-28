"الأخضر" تحت 19 عامًا يواجه عُمان في ختام دور المجموعات لبطولة غرب آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا غدًا السبت مباراته ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا، المقامة حتى الخامس من شهر يوليو المقبل في الطائف.
ويستضيف "الأخضر" منتخب عُمان في تمام التاسعة مساء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.
ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز، والجهاز الفني المساعد، وطبقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 19 عامًا يأتي ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، وإلى جواره منتخبات (عُمان، الكويت واليمن).