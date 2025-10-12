الآسيوي يعتمد محمد السماعيل ضمن قائمة النخبة لحكام الساحة في القارة

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم انضمام حكم الساحة الدولي السعودي محمد السماعيل (33 عامًا) ضمن قائمة النخبة لحكام الساحة الآسيويين، وذلك بعد إكماله الساعات الدراسية في أكاديمية الاتحاد الآسيوي وحصوله على وثيقة التخرج.
وبدأ السماعيل مسيرته التحكيمية عام 2011 من خلال مسابقات الفئات السنية، قبل أن يتدرج ويصل إلى دوري روشن للمحترفين عام 2016.
وكان السماعيل قد تخرج من أكاديمية الحكام بالاتحاد الآسيوي بعد أن أكمل دراسته خلال الأعوام من 2018 حتى 2023.
وأكمل الحكم السماعيل عقد الحكام السعوديين النخبة في القارة الآسيوية، بعد محمد الهويش، وخالد الطريس، وماجد الشمراني، وفيصل البلوي، وشكري الحنفوش، وعبدالله الشهري.
من جانبه، هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، الحكم الدولي محمد السماعيل بمناسبة دخوله قائمة النخبة لحكام الساحة الآسيويين، متمنيًا له التوفيق وتقديم صورة مشرفة للحكم السعودي آسيويًا وعالميًا.
وأكد المسحل أن هذا الإنجاز الجديد للتحكيم السعودي يُمثل ثمرة دعم وجهد متواصلين للارتقاء بمستوى الحكام السعوديين، والذين وضعوا أسماءهم ضمن نخبة حكام القارة، وحققوا تواجدًا بارزًا في العديد من الفعاليات الإقليمية والقارية والدولية خلال الفترة الماضية.