لاعب الشباب ماجد عبدالله يتعرض لإصابة قوية

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وبالتحديد في الدقيقة الـ(90+10) من زمن المباراة، اصطدم اللاعب الشاب ماجد عبدالله بلاعبي المنافس على حدود منطقة الجزاء خلال تنافسهم على الكرة، قبل أن يسقط مغشيًّا عليه؛ ويتم نقله إلى المشفى.