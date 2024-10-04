لاعب الشباب ماجد عبدالله يتعرض لإصابة قوية

تعرَّض لاعب فريق الشباب ماجد عبدالله لإصابة قوية؛ فَقَدَ إثرها الوعي بعد اصطدامه بمحمد الخيبري لاعب ضمك، خلال مباراة الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وبالتحديد في الدقيقة الـ(90+10) من زمن المباراة، اصطدم اللاعب الشاب ماجد عبدالله بلاعبي المنافس على حدود منطقة الجزاء خلال تنافسهم على الكرة، قبل أن يسقط مغشيًّا عليه؛ ويتم نقله إلى المشفى.
وذكرت التقارير أن ماجد عبد الله، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، تعرَّض إلى حالة إغماء من جراء بلع لسانه، واللاعب في طريقه إلى أحد المستشفيات في منطقة عسير للاطمئنان على حالته الصحية.
ونُقل اللاعب المصاب لخارج أرض الملعب، ثم تم استئناف المباراة التي شهدت فوز منتخب ضمك بهدف دون رد، سجله اللاعب كيفن نوكودو في الدقيقة الـ66 من مجريات الشوط الثاني للمباراة.
ولم يكشف نادي الشباب عن طبيعة إصابة اللاعب حتى إعداد الخبر، وإنما اكتفى بنشر تدوينة، ذكر فيها أنه تم تبديل اللاعب ماجد عبدالله بلاعب آخر، وعلّق على ذلك: "سليمة بمشيئة الله".
من جانبه، تمنى الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين الشفاء العاجل للاعب من خلال تدوينة، نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، قال فيها: "نتمنى الشفاء العاجل للاعب نادي الشباب ماجد عبدالله".