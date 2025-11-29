كأس الملك: الهلال يصعد إلى نصف النهائي برباعية في شباك الفتح

صعد فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تجاوز ضيفه الفتح بنتيجة 4 - 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب المملكة أرينا في الرياض، بقيادة الحكم الليتواني دوناتاس.
وانتهى الشوط الأول بتقدّم الهلال بثلاثية، حيث افتتح مالكوم التسجيل في الدقيقة 21، وأضاف نيفيز الهدف الثاني في الدقيقة 23، قبل أن يعزز حسان تمبكتي النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 35.
وفي الشوط الثاني، واصل الهلال تفوقه، ليضيف ليوناردو الهدف الرابع في الدقيقة 49، بينما سجل فارغاس الهدف الشرفي لفريق الفتح في الدقيقة 90+2.