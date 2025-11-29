كأس الملك: الهلال يصعد إلى نصف النهائي برباعية في شباك الفتح

صعد فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تجاوز ضيفه الفتح بنتيجة 4 - 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب المملكة أرينا في الرياض، بقيادة الحكم الليتواني دوناتاس.