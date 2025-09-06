لمدة 3 مواسم.. الفرنسي فالنتين أتانجانا ينضم للأهلي

ويشغل أتانجانا مركز الوسط الدفاعي، وشارك في جميع مباريات ريمس الـ34 في الدوري الفرنسي، بعدما تدرج في أكاديمية النادي حتى وصوله إلى الفريق الأول. كما مثّل منتخبات فرنسا السنية وصولًا إلى منتخب تحت 21 عامًا الذي يدافع عن ألوانه حاليًا، وتُوِّج مع بلاده بلقب بطولة أوروبا تحت 17 عامًا عام 2022، واختير ضمن "فريق البطولة" في يورو تحت 19 عامًا 2024.