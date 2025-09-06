لمدة 3 مواسم.. الفرنسي فالنتين أتانجانا ينضم للأهلي

اتفقت شركة نادي الأهلي مع الدولي الفرنسي فالنتين أتانجانا، قادمًا من نادي ستاد ريمس الفرنسي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وذلك في إطار دعم خيارات الجهاز الفني بعناصر دولية شابة قادرة على تقديم الإضافة للموسم الرياضي الحالي والمواسم المقبلة.
ويشغل أتانجانا مركز الوسط الدفاعي، وشارك في جميع مباريات ريمس الـ34 في الدوري الفرنسي، بعدما تدرج في أكاديمية النادي حتى وصوله إلى الفريق الأول. كما مثّل منتخبات فرنسا السنية وصولًا إلى منتخب تحت 21 عامًا الذي يدافع عن ألوانه حاليًا، وتُوِّج مع بلاده بلقب بطولة أوروبا تحت 17 عامًا عام 2022، واختير ضمن "فريق البطولة" في يورو تحت 19 عامًا 2024.
وأكدت شركة الأهلي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها لتدعيم الفريق بعناصر مميزة، متمنيةً للاعب التوفيق، وأن يشكّل إضافة إيجابية لمنظومة الفريق ويسهم في إسعاد جماهير النادي في الاستحقاقات المحلية والقارية والعالمية المقبلة.