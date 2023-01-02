رياضة

الإعلان عن تذاكر حفل تقديم "رونالدو".. والدخل لمنصة ‎إحسان الخيرية

رئيس النصر مسلي آل معمر واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو
رئيس النصر مسلي آل معمر واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو
سبق
سبق

كشف الحساب الرسمي لملعب مرسول بارك عن طرح تذاكر حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غدًا الثلاثاء، وذلك بعد تعاقد نادي النصر معه في صفقة تاريخية حتى 2025.

وأعلن الحساب تفاصيل حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالد قائلاً: "يا عالميين.. شاركونا حفل تقديم الدون كريستيانو رونالدو، وسيكون ريع عوائد التذاكر لمنصة ‎إحسان الخيرية. ننتظركم يا عالميين".

كما وجَّه الحساب الرسمي لملعب مرسول بارك رسالة سعيدة لأصحاب التذاكر الموسمية قائلاً: "أصحاب التذاكر الموسمية.. تمت ترقية تذاكركم للحضور في فئة البلاتينيوم. نرجو منكم الدخول من البوابة الـ(12)، واستخدام تذاكركم الموسمية. وحياكم".

نادي النصر
كريستيانو رونالدو
منصة إحسان للعمل الخيري

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