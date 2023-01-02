الإعلان عن تذاكر حفل تقديم "رونالدو".. والدخل لمنصة ‎إحسان الخيرية

كشف الحساب الرسمي لملعب مرسول بارك عن طرح تذاكر حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غدًا الثلاثاء، وذلك بعد تعاقد نادي النصر معه في صفقة تاريخية حتى 2025.