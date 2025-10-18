العرابي وعبدالهادي وماجد نور أبطال الجولة الثانية من "السعودية تويوتا درفت 2025"

اختُتمت مساء أمس منافسات الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا درفت 2025، والتي استضافتها مواقف حلبة كورنيش جدة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ودعم وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الشريك الرسمي "جميل لرياضة المحركات" ونادي منظمي السباقات السعودي، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير من عشاق رياضة المحركات.
وفي ختام المنافسات، توّج الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، إلى جانب المهندس منصور المقبل، الرئيس التنفيذي المكلف للاتحاد، والرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية، الفائزين في الفئات الثلاث للبطولة.
ففي فئة المحترفين، انتزع السائق محمد العرابي المركز الأول بعد أداء متميز، متفوّقًا على بدر الشريهي الذي جاء في المركز الثاني، فيما أكمل خالد الزايد المراكز الثلاثة الأولى
في فئة شبه المحترفين، نجح عبدالهادي الحربي في خطف اللقب، وحلّ سيف الحميقاني ثانيًا، فيما جاء عبدالمحسن الخريجي في المركز الثالث.
أما فئة الهواة فشهدت حضورًا لافتًا وتنافسًا كبيرًا، تُوّج في نهايته ماجد نور بالمركز الأول، متفوقًا على منافسيه ماجد المسعري ومنير الأكلبي، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، ليُختتم بذلك سباق اتسم بالحماس والتحدي حتى اللحظات الأخيرة.
وتزامنًا مع ختام الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا درفت 2025، انطلقت مساء أمس منافسات الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا أوتوكروس 2025، حيث أُنجزت إجراءات التدقيق الإداري والفحص الفني للمركبات المشاركة، تمهيدًا لانطلاق المنافسات الرسمية.
واستُؤنفت البطولة اليوم السبت باجتماع السائقين مع فريق التحكيم، تلاه انطلاق التجارب الحرة الأولى والثانية، على أن تُختتم البطولة بإقامة السباقين الأول والثاني لتحديد هوية الفائزين في الجولة الثانية.
وتُختتم منافسات بطولتي السعودية تويوتا درفت والأوتوكروس بجولتهما الثالثة والأخيرة في محافظة الأحساء خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل، وسط ترقّب كبير من الجماهير والمشاركين لحسم هوية بطل موسم 2025.