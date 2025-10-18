العرابي وعبدالهادي وماجد نور أبطال الجولة الثانية من "السعودية تويوتا درفت 2025"

أما فئة الهواة فشهدت حضورًا لافتًا وتنافسًا كبيرًا، تُوّج في نهايته ماجد نور بالمركز الأول، متفوقًا على منافسيه ماجد المسعري ومنير الأكلبي، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، ليُختتم بذلك سباق اتسم بالحماس والتحدي حتى اللحظات الأخيرة.