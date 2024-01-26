غداً خمس مباريات ضمن الجولة 12 من دوري ممتاز الطائرة

تنطلق غداً مباريات الدور الثاني من الجولة 12 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة 5 مباريات، حيث يلتقي الوحدة والابتسام على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة ويقود اللقاء منصور القحطاني حكم أول وعبدالله الوردي حكم ثانٍ وأيمن منشي مسجل.