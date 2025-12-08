بطولة السعودية المفتوحة للجولف تختتم موسم الجولة الآسيوية بمشاركة عالمية وتمثيل سعودي تاريخي

تتجه أنظار عشّاق الجولف هذا الأسبوع إلى الرياض، حيث تنطلق بطولة السعودية المفتوحة للجولف 2025، المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر، على أرض نادي ديراب الريفي للجولف.
وتشهد البطولة حدثًا تاريخيًا يتمثل في استضافة المملكة لنهائي موسم الجولة الآسيوية على أحد أقدم وأبرز ملاعب الجولف في السعودية، حيث تُعد هذه النسخة محطة ختامية للجولة، وتبلغ قيمة جوائزها مليون دولار أمريكي.
ويشارك في البطولة نحو 120 لاعبًا من نخبة نجوم الجولف العالميين، يتقدمهم حامل اللقب الأمريكي جون كاتلين، إلى جانب المتنافسين على صدارة التصنيف السنوي للجولة الآسيوية لعام 2025، يتصدرهم كازوكي هيغا وسكوت فينسنت.
وتسجل البطولة تمثيلًا سعوديًا هو الأضخم في تاريخها، بمشاركة عدد من لاعبي المنتخب الوطني للمحترفين والهواة، ما يعكس تنامي الاهتمام المحلي برياضة الجولف، ودعم برامج الأداء العالي.
وتُقام البطولة ضمن جهود المملكة لاستضافة أبرز البطولات الدولية، وتعزيز مكانة السعودية كوجهة رياضية عالمية، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030 في مجالات الرياضة والسياحة.
ويعود "كاتلين" للدفاع عن لقبه بعد فوزه اللافت في نسخة أبريل 2024، التي أُقيمت في نادي الرياض للجولف، حين أنهى المنافسات بـ24 ضربة تحت المعدل.
ويُعد نادي ديراب الريفي، الواقع غرب الرياض، أول ملعب عشبي للبطولات في المملكة منذ افتتاحه عام 1994، ويتميّز بتضاريسه المتدرجة وإطلالاته الواسعة، ما يمنح اللاعبين تجربة فريدة وتحديًا فنيًا مختلفًا عن الملاعب الحديثة.
كما تسلط البطولة الضوء على دور جولة التنمية الآسيوية (ADT) في دعم اللاعبين الصاعدين، حيث تُمنح أفضل خمسة لاعبين في الترتيب العام بطاقات للمشاركة في بطولات الجولة الآسيوية الكبرى، بما في ذلك بطولة السعودية المفتوحة.
ويأتي تنظيم البطولة عقب ختام بطولة السعودية للهواة، التي منحت الفائزين بطاقات تأهيل مباشرة، ضمن جهود "جولف السعودية" لدعم المواهب الوطنية، وبما ينسجم مع رؤية الاتحاد العربي للجولف لتعزيز فرص التأهل للمنافسات الدولية.
وتقدّم البطولة تجربة جماهيرية تفاعلية في أجواء مناسبة للعائلات، عبر مناطق مشاهدة قريبة ومرافق مهيّأة، مع سهولة الوصول إلى موقع النادي من مختلف أنحاء الرياض، ما يجعلها وجهة رياضية وترفيهية مميزة لعشاق الجولف.