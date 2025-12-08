بطولة السعودية المفتوحة للجولف تختتم موسم الجولة الآسيوية بمشاركة عالمية وتمثيل سعودي تاريخي

ويُعد نادي ديراب الريفي، الواقع غرب الرياض، أول ملعب عشبي للبطولات في المملكة منذ افتتاحه عام 1994، ويتميّز بتضاريسه المتدرجة وإطلالاته الواسعة، ما يمنح اللاعبين تجربة فريدة وتحديًا فنيًا مختلفًا عن الملاعب الحديثة.