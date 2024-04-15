سباق بين أندية سعودية وبرازيلية للتعاقد مع البرازيلي "تيتي"

دخلت العديد من أندية الدوري السعودي في منافسة مع أندية الدوري البرازيلي لضم تيتي جناح نادي غلطة سراي التركي بالموسم المقبل.
وأفادت صحيفة "fotomac" أن هناك فرقاً من السعودية أبدت اهتمامها بضم لاعب غلطة سراي، وعدد من الفرق البرازيلية أبرزها بالميراس.
وأشارت الصحيفة إلى أن من الممكن أن يحظى اللاعب بعروض رسمية بنهاية الموسم، كما تخطط إدارة غلطة سراي لكسب 15 مليون يورو مقابل بيع عقده.
انضم تيتي البالغ من العمر 24 عاماً لصفوف غلطة سراي في أغسطس 2023، قادماً من شاختار دونيتسك وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 14 مليون يورو.