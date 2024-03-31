ريال مدريد يعزز صدارته لليغا بثنائية بلباو

عزز ريال مدريد من صدارته لليغا بفوز مستحق على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين دون رد مساء يوم السبت على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.