ريال مدريد يعزز صدارته لليغا بثنائية بلباو

عزز ريال مدريد من صدارته لليغا بفوز مستحق على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين دون رد مساء يوم السبت على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
منح النجم البرازيلي رودريغو التقدم لريال مدريد مبكرًا منذ الدقيقة الثامنة من تصويبة صاروخية وعاد اللاعب ذاته ليدون الهدف الثاني مستغلاً تمريرة بينية من زميله بلينغهام وذلك في الدقيقة 73 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة مبتعدًا بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة فيما تجمد رصيد بلباو عند 26 نقطة في المركز الرابع.