محمد صلاح يستغرب تراجع وضعه في ليفربول: "لا أفهم ما يحدث"

أبدى النجم المصري محمد صلاح استياءه من وضعه الحالي داخل نادي ليفربول، مؤكدًا أنه لا يجد تفسيرًا للتغيّرات التي يمرّ بها مؤخرًا داخل الفريق.
وقال "صلاح" في تصريح لقناة TV2 Sport: "الأمر غير مقبول بالنسبة لي. لا أعرف لماذا يحدث هذا، ولا أفهمه."
وأضاف أنه قدّم الكثير للنادي خلال السنوات الماضية، مشددًا على أنه لا ينبغي أن يخوض صراعًا يوميًا لإثبات أحقيته بمركزه داخل التشكيلة.
وأوضح: "لا أعتقد أنني أكبر من أي شخص، لكنني earned my position… أنا اكتسبت مكاني بجهدي."
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد مستقبل اللاعب مع ليفربول حالة من الجدل، وسط تساؤلات من الجمهور والمحللين حول علاقته بالإدارة الفنية واحتمالات رحيله.