في النسخة الجديدة لـ"السوبر السعودي".. قمة منتظرة تجمع "النصر" و"الاتحاد"

تنطلق، غدًا الخميس، مباراتا نصف نهائي كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد، حيث يواجه فريق الفيحاء نظيره فريق الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، فيما يلتقي فريق الاتحاد بفريق النصر على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض في تمام الساعة التاسعة مساءً.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا آلية جديدة للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي لهذه النسخة، حيث أقر مشاركة 4 فرق؛ هي: بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفي حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويخوض فريق الفيحاء لقاءه؛ لكونه بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الماضي، وفريق الهلال؛ لتحقيقه كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الماضي 2021/ 2022، فيما تواجد فريق الاتحاد؛ لوجوده في ثاني الترتيب، وفريق النصر في المركز الثالث في الدوري ذاته؛ لتكرار فريق الهلال في وصافة ترتيب كأس خادم الحرمين الشريفين النسخة الماضية.