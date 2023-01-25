في النسخة الجديدة لـ"السوبر السعودي".. قمة منتظرة تجمع "النصر" و"الاتحاد"

تنطلق، غدًا الخميس، مباراتا نصف نهائي كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد، حيث يواجه فريق الفيحاء نظيره فريق الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، فيما يلتقي فريق الاتحاد بفريق النصر على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض في تمام الساعة التاسعة مساءً.