"الاتحاد الآسيوي" يوقف "سلمان الفرج" ثلاث مباريات في دوري الأبطال

وأشارت اللجنة إلى أنه تم إيقاف "سلمان الفرج" ثلاث "3" مباريات، بما في ذلك مباراة واحدة "1" تلقائية، وأن الإيقاف الناجم عن طرده في مباراة "ناساجي مازانداران" الإيراني ضد الهلال في 3 أكتوبر 2023.