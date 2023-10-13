"الاتحاد الآسيوي" يوقف "سلمان الفرج" ثلاث مباريات في دوري الأبطال

قرّرت لجنةُ الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقافَ "سلمان الفرج" لاعب نادي الهلال 3 مباريات، بعد طرده خلال المباراة ضد "ناساجي مازانداران" الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم إيقاف "سلمان الفرج" ثلاث "3" مباريات، بما في ذلك مباراة واحدة "1" تلقائية، وأن الإيقاف الناجم عن طرده في مباراة "ناساجي مازانداران" الإيراني ضد الهلال في 3 أكتوبر 2023.
وكشفت اللجنة أنه سيتم تنفيذ إيقاف المباريات الثلاث في دوري أبطال آسيا 2023/24 "مرحلة المجموعات" على النحو التالي:
مباراة "الهلال" ضد "مومباي سيتي" الهندي في 23 أكتوبر 2023.
مباراة "مومباي سيتي" الهندي ضد "الهلال" في 6 نوفمبر 2023.
مباراة "نافباهور" الأوزبكي ضد "الهلال" في 28 نوفمبر 2023.
كما قرّرت اللجنةُ الحكمَ على "سلمان الفرج" بدفع غرامة قدرها "1000" دولار أمريكي وفقًا للمادة "48.2" من قانون الانضباط والأخلاق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
يشار إلى أن نادي الهلال يتصدَّر المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، برصيد 4 نقاط من جولتين.
وكان نادي الهلال تغلّب على "ناساجي" الإيراني بثلاثية نظيفة في عقر دار الأخير، 3 أكتوبر الماضي، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.