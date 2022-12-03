في أولى تغريداته بعد مغادرة المستشفى.. "الشهراني": شكراً قيادتنا وكل مَن ساندني

وأضاف: "أشكر وزير الرياضة على سؤاله الدائم ومتابعته المستمرة، وأثمّن حرص ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأشكر رئيس نادي الهلال على اهتمامه ومتابعته، وأتقدم بالشكر الجزيل لكافة الشعب السعودي على سؤالهم الدائم ومتابعتهم ودعائهم، مثمّناً هذه الوقفة غير المستغربة منهم".