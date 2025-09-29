في نصف نهائي كأس الخليج للناشئين.. الأخضر السعودي يلتقي قطر غدًا

يلتقي المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا نظيره القطري غدًا على ملعب حمد الكبير في الدوحة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج لكرة القدم لمنتخبات الناشئين التي تستضيفها قطر حتى الثالث من أكتوبر المقبل.
وكان الأخضر قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد أن حقق انتصارين في دور المجموعات على حساب المنتخب البحريني برباعية نظيفة وبالنتيجة ذاتها أمام المنتخب الكويتي، قبل أن يخسر المواجهة الأخيرة في المجموعة أمام العراق بهدفين لهدف. ويطمح المنتخب السعودي بقيادة مدربه عبدالوهاب الحربي إلى بلوغ المباراة النهائية والمنافسة على اللقب، معتمدًا على مجموعة من الأسماء التي قدمت مستويات مميزة يتقدمها وليد النور وعبدالرحمن سفياني وعبدالهادي مطري وصبري دهل.
وفي المواجهة الثانية ضمن الدور نصف النهائي يلتقي المنتخبان العراقي والإماراتي على إستاد سحيم بن حمد، حيث تصدر العراق المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، فيما حلّ المنتخب الإماراتي وصيفًا للمجموعة الأولى برصيد ست نقاط. وبحسب نظام البطولة، تُقام مباريات نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يقام اللقاء الختامي يوم الجمعة المقبل الموافق الثالث من أكتوبر على ملعب حمد الكبير في الدوحة.