في نصف نهائي كأس الخليج للناشئين.. الأخضر السعودي يلتقي قطر غدًا

وكان الأخضر قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد أن حقق انتصارين في دور المجموعات على حساب المنتخب البحريني برباعية نظيفة وبالنتيجة ذاتها أمام المنتخب الكويتي، قبل أن يخسر المواجهة الأخيرة في المجموعة أمام العراق بهدفين لهدف. ويطمح المنتخب السعودي بقيادة مدربه عبدالوهاب الحربي إلى بلوغ المباراة النهائية والمنافسة على اللقب، معتمدًا على مجموعة من الأسماء التي قدمت مستويات مميزة يتقدمها وليد النور وعبدالرحمن سفياني وعبدالهادي مطري وصبري دهل.