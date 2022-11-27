كأس العالم قطر 2022.. كوستاريكا تبقي على حظوظها بنقاط اليابان

حافظ منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم على آماله في البقاء بالمنافسة، بعد فوزه الثمين على منتخب اليابان بهدف دون رد اليوم الأحد على ملعب أحمد بن علي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022 في قطر.
ويدين المنتخب الكوستاريكي بالفضل إلى المدافع كيشير فولر صاحب هدف المباراة الوحيد، والذي سجله بتصويبة جميلة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 81 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة رفع منتخب كوستاريكا رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، فيما تجمد رصيد اليابان عند 3 نقاط، علماً بأن منتخب إسبانيا يتصدر ترتيب المجموعة بـ3 نقاط أيضاً من مباراة واحدة، فيما تحتل ألمانيا المركز الأخير بدون أي نقطة.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الخميس المقبل الأول من ديسمبر المقبل، حيث تلتقي اليابان مع إسبانيا، وكوستاريكا مع ألمانيا.