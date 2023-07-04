الأهلي يعلن تعاقده مع نجم ليفربول روبرتو فيرمينو

وانضم فيرمينو إلى ليفربول في صيف 2015، قادمًا من فريق هوفنهايم الألماني، ليفوز معه بكل الألقاب الممكنة، حيث حصد معه 7 ألقاب، هي: الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد والدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.