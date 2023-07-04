الأهلي يعلن تعاقده مع نجم ليفربول روبرتو فيرمينو

أعلن نادي الأهلي السعودي إنهاء إجراءات البرازيلي روبرتو فيرمينو النجم السابق لليفربول للانضمام إلى الفريق الموسم المقبل بصفقة انتقال حر.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو للنجم البرازيلي مرتديًا قميص الأهلي قائلاً :"أنا دائمًا ألعب للفرق الكبيرة ..أنا الآن في الأهلي.. أنا فيرمينو للأهلي جينا".
وانضم فيرمينو إلى ليفربول في صيف 2015، قادمًا من فريق هوفنهايم الألماني، ليفوز معه بكل الألقاب الممكنة، حيث حصد معه 7 ألقاب، هي: الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد والدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
وشارك فيرمينو مع "الريدز" في 360، أحرز خلالها 109 أهداف وقدم 71 تمريرة حاسمة لزملائه في 8 سنوات.
كما شارك فيرمينو في 55 مباراة دولية مع منتخب بلاده البرازيل وفاز بكوبا أمريكا 2019، علمًا بأنه بدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا عن طريق هوفنهايم الألماني بعدما قدم إليه من تومبينس البرازيلي.
وتعد صفقة فيرمينو ثاني الصفقات الأجنبية التي أعلن نادي الأهلي عن تعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سينضم إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي القادم من تشيلسي الإنجليزي.
يُذكر أن نادي الأهلي نجح سريعًا في العودة لدوري "روشن" الموسم الجديد 2023-2024 بعد أن خاض الموسم المنتهي بدوري "يلو" السعودي (الدرجة الأولى) لأول مرة في تاريخه.