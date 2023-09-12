بعد إقالة "فليك".. ألمانيا تعاني من أجل المدرب الجديد ورفض "رانجنيك" و"كلوب" يصعب الموقف

يذكر أن ذلك هو الرفض الثاني لهذا المنصب في أقل من 24 ساعة، حيث ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن المدرب يورغن كلوب المدير الفني لليفربول رفضه هو الآخر بالرغم من اهتمامه، إلا أن الوقت غير مناسب بالنسبة له.