فريق نيوم ماكلارين للفورمولا إي يتطلع للمنافسة بقوة في سباقي الدرعية إي بري

وأضاف: "إن الاستقرار المتحقق من الشراكة مع نيوم أمر مهم للغاية، فهو يظهر أن لدينا أساسًا ثابتًا ضمن فريقنا. ومن الأمور التي أراها متميزة في الشراكة بين نيوم وماكلارين أنهما بدآ معًا من الصفر، وتتقاسمان الشغف الكبير والرغبة في تحقيق إنجازات وابتكارات جديدة معًا."