الدوري السعودي يلفت أنظار العالم.. أكثر من 138 قناة تتهافت على حقوق البث

هذه الأسماء بكل تأكيد رفعت القيمة السوقية للدوري السعودي الذي يحمل حاليًا اسم (دوري روشن السعودي)؛ إذ استقطب أفضل القنوات وشركات البث الرياضي حول العالم، وخصوصًا في دول عريقة في كرة القدم، مثل فرنسا والبرتغال وألمانيا ورومانيا، وصولاً إلى كوريا الجنوبية، وغيرها الكثير. وكل هذا سيثمر طبعًا مكاسب كبيرة، ومن ذلك ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" في توقعاتها عن تنامي عقود حقوق البث الموقعة لأكثر من 130 منطقة؛ إذ تتوقع أن تفوق الإيرادات أربع مرات ما كان عليه الوضع في الموسم السابق. ففي الموسم الحالي تم الكشف على سبيل المثال عن أن اتفاقيات بث دوري روشن مع شركة البث الرياضية "DAZN" لنقل المباريات في مناطق مختلفة، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 500 ألف دولار سنويًّا، حسبما أفادت "بلومبرغ نيوز".