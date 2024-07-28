بعد العراقي والدومينيكية.. ملاكمة نيجيريا تسجل ثالث حالة منشطات بـ"أولمبياد باريس"

وقالت الوكالة: "تم إبلاغ الرياضية بالقضية وإيقافها مؤقتًا حتى حل الأمر، وهذا يعني أن الرياضية ممنوعة من المنافسة أو التدريب أو المشاركة في أي نشاط خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024".