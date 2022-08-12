التعادل يحسم ودية الاتحاد والوحدة الإماراتي في النمسا

ومن المنتظر أن تكون آخر مباريات الاتحاد الودية في برنامجه التحضيري أمام أبها يوم 19 أغسطس الجاري على ملعب النادي، قبل خوض غمار الموسم الرياضي الجديد الذي ينطلق يوم 25 من الشهر ذاته، حيث سيلاقي في افتتاح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الوافد الجديد لدوري المحترفين فريق العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يوم الجمعة 26 أغسطس الجاري.