التعادل يحسم ودية الاتحاد والوحدة الإماراتي في النمسا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة الودية التي جمعت الاتحاد مع الوحدة الإماراتي، اليوم الجمعة، ضمن معسكر الفريقين المقام حالياً في النمسا، استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.
بادر الاتحاد أولاً للتسجيل عن طريق هدافه البرازيلي رومارينيو، بعدما تابع كرة مرتدة من حارس الوحدة ليودعها في الشباك في الدقيقة 21، وعدل النجم المخضرم إسماعيل مطر النتيجة للوحدة في الدقيقة 31، من ضربة حرة مباشرة ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.
دخل المدرب البرتغالي نونو سانتو المباراة بتشكيلة مؤلفة من: مارسيلو غروهي في حراسة المرمى، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، حمدان الشمراني، مدالله العليان، طارق حامد، برونو هنريكي، هيلدر كوستا، عبدالرحمن العبود، رومارينيو.
وأجرى المدير الفني للاتحاد عدة تغييرات أبرزها خروج مهند الشنقيطي ومدالله العليان وهيلدر كوستا، ودخول عمر هوساوي ومروان الصحفي وهارون كمارا.
وتعد هذه آخر تجارب الاتحاد في معسكره بالنمسا، على أن تعود بعثة الفريق صباح غد السبت إلى مدينة جدة، لاستكمال التحضيرات الميدانية لانطلاق منافسات الموسم الجديد.
ومن المنتظر أن تكون آخر مباريات الاتحاد الودية في برنامجه التحضيري أمام أبها يوم 19 أغسطس الجاري على ملعب النادي، قبل خوض غمار الموسم الرياضي الجديد الذي ينطلق يوم 25 من الشهر ذاته، حيث سيلاقي في افتتاح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الوافد الجديد لدوري المحترفين فريق العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يوم الجمعة 26 أغسطس الجاري.