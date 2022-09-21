بإشراف وزارة الرياضة ورعاية هيئة تطوير المنطقة.. رالي عسير 2022 جاهز لشارة الانطلاق

وبعد انتهاء الفحص الفني لكل السيارات المشاركة تم تصنيفها ضمن فئات المشاركين بإشراف عددٍ من الحكام المختصين، حيث سيتم التنافس بين 23 سائقًا في فئة T1 التي تضم مشاركة عدد من المتسابقين البارزين مثل بطل العالم لراليات الباها يزيد الراجحي، إضافة إلى محمد التويجري ومثنى الشمري، وفي فئة T2 يتقدم بطل العالم السابق بفئة T3 أحمد الشقاوي المشاركين، إضافة إلى جعفر القحطاني وخالد الهمزاني.