رياضة

كأس العالم قطر 2022: بين المغرب والحلم التاريخي عقبة البرتغال.. والإثارة في موقعة فرنسا وإنجلترا

اليوم في الدور ربع النهائي بالمونديال
كأس العالم قطر 2022: بين المغرب والحلم التاريخي عقبة البرتغال.. والإثارة في موقعة فرنسا وإنجلترا
أحمد سرور
أحمد سرور

تُختتم اليوم السبت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 بمواجهتَين مثيرتَين، لا تقبلان أنصاف الحلول، على النحو الآتي:

المغرب - البرتغال

حُلم تاريخي، يسعى له ممثل العرب وإفريقيا (المنتخب المغربي)، حينما يواجه نظيره البرتغال عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرض ملعب الثمامة.

"أسود الأطلس" بقيادة مدربهم الوطني "الركراكي" يسعون إلى تحقيق الحلم التاريخي بعد بلوغهم لأول مرة الدور ربع النهائي، بكتيبة تضم نخبة اللاعبين، منهم على سبيل المثال لا الحصر (الحارس المميز بونو، زياش، حكيمي).

وفي المقابل يأمل رفاق "كريستيانو رونالدو" إبطال مفاجأة المغرب، وإنهاء مسيرة "الدون" ببلوغ النهائي الحلم.

إنجلترا - فرنسا

قمة منتظرة، تجمع حامل اللقب "فرنسا" بنظيره إنجلترا عند العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرض ملعب البيت.

الحفاظ على اللقب هو الهدف المنشود، بل الأول والأخير بالنسبة لـ"الديوك الفرنسية"، كما أن القوة الهجومية تساندهم بوجود (امبابي، جيرو وغريزمان).

وفي المقابل يعول الإنجليز على الثنائي (هاري كين وفيليب فودين) لتقديم الكثير في خط المقدمة.

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