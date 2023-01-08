"الرويعي": الأخضر جاهز لمواجهة العراق في خليجي 25

وقال مساعد مدرب الأخضر في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: "استعددنا بشكل جيد لمواجهة العراق التي ستكون صعبة، خصوصًا أنها أمام المنتخب المستضيف صاحب الأرض، الذي سيحظى بلا شك بدعم جماهيري كبير، لكن اللاعبين السعوديين معتادون على مثل هذه الأجواء ولن تؤثر على أدائهم".