"الرويعي": الأخضر جاهز لمواجهة العراق في خليجي 25

قال مساعد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، أحمد الرويعي: إن الأخضر بات جاهزًا لمواجهة العراق، مشيرًا إلى أن الحضور الجماهيري الكبير المتوقع لن يؤثر على لاعبيه.
ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب العراق المستضيف، غدًا الاثنين، على ملعب البصرة الدولي، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس الخليج.
وقال مساعد مدرب الأخضر في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: "استعددنا بشكل جيد لمواجهة العراق التي ستكون صعبة، خصوصًا أنها أمام المنتخب المستضيف صاحب الأرض، الذي سيحظى بلا شك بدعم جماهيري كبير، لكن اللاعبين السعوديين معتادون على مثل هذه الأجواء ولن تؤثر على أدائهم".
واختتم الرويعي: "المنتخب الذي سنلعب أمامه قوي ويلعب على أرضه وجمهور، وفي عالم كرة القدم لكل منتخب قراءة خاصة من زاوية نقاط القوة والضعف، واحترام الخصم واجب، ونطمح نحن والأشقاء العراقيون إلى تقديم مباراة تليق بالكرة الخليجية".
يذكر أن الأخضر السعودي افتتح مشواره في منافسات خليجي 25 بهدفين دون مقابل في مرمى اليمن، خطف من خلالها نقاط اللقاء والصدارة.