البعثة السعودية وصلت.. الألعاب الخليجية للشباب تنطلق الثلاثاء في الإمارات

بدأت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، بالتوافد لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وصلت اليوم الأحد لمدينة دبي، بعثة المنتخب السعودي للتايكوندو بفريق مكون من 23 لاعبًا ولاعبة، يدشنون مشاركتهم في الدورة بعد غد الثلاثاء في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة.
ويمثل المملكة في الدورة التي تفتتح رسمياً في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وتستمر حتى الثاني من مايو المقبل، 149 لاعبًا و33 لاعبة يتواجدون في 21 رياضة، وهي كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة وألعاب القوى والسباحة والجودو والمبارزة والسهام والدراجات والريشة الطائرة والبلياردو والكاراتيه والتايكوندو والشطرنج والجوجيتسو والملاكمة والفروسية والجولف والرياضات الإلكترونية والبولينج وألعاب القوى البارالمبية.
سيقوم الفريق الإداري للبعثة السعودية، بتقديم ورشة عمل "الأمان الرياضي"، لجميع الوفود السعودية المتواجدة بالدورة، شاملة الفرق الإدارية والإعلامية والطبية والمنتخبات المشاركة.
وتسلط الورشة الضوء، على أنواع الإساءات، النفسية، والجسدية، والتحرش، والاعتداء، والتنمر، والطقوس المهينة، مع تقديم الحلول والاقتراحات للحماية من مثل هذه الاساءات.
تشهد النسخة الأولى من الدورة الخليجية للشباب، مشاركة أكثر من 3500 رياضي ورياضية، ما بين وفود إدارية وفنية وطبية وإعلامية ولاعبين ولاعبات وطواقم تحكيمية، يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد البعثة الإماراتية، هي أكبر بعثة تشارك في الدورة من حيث عدد اللاعبين واللاعبات والذين بلغ عددهم 520 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في 24 لعبة، تليها الكويتية بـ210 لاعبًا ولاعبة في 19 رياضة، تليها البعثة السعودية بـ149 لاعبًا ولاعبة في 20 رياضة، ثم القطرية بـ145 رياضًا في 22 لعبة، ثم العمانية بـ133 رياضيًا في 14 لعبة، ثم البحرينية بـ122 رياضيًا في 17 لعبة.