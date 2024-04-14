البعثة السعودية وصلت.. الألعاب الخليجية للشباب تنطلق الثلاثاء في الإمارات

وتعد البعثة الإماراتية، هي أكبر بعثة تشارك في الدورة من حيث عدد اللاعبين واللاعبات والذين بلغ عددهم 520 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في 24 لعبة، تليها الكويتية بـ210 لاعبًا ولاعبة في 19 رياضة، تليها البعثة السعودية بـ149 لاعبًا ولاعبة في 20 رياضة، ثم القطرية بـ145 رياضًا في 22 لعبة، ثم العمانية بـ133 رياضيًا في 14 لعبة، ثم البحرينية بـ122 رياضيًا في 17 لعبة.